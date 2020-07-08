Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ha7OvUIE3c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020
MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.