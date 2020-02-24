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Son dakika: Mardin'de Türk şoför koronavirüs şüphesiyle karantina altında

Son dakika: Mardin'de Türk şoför koronavirüs şüphesiyle karantina altında

24.02.2020 18:18

Son dakika haberine göre Mardin Kızıltepe'de İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Türk tır şoförü, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.


Tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

GÖZLEM SÜRESİ BAŞLATILDI
Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

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