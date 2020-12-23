SON DAKİKA: Koronavirüs aşılarında KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi

Son dakika: Koronavirüs salgınında dünyanın ve Türkiye'nin beklediği en etkili korunma yöntemi aşılar. Şu ana kadar BioNTech, Moderna ve Çin aşılarının kullanılması gündemde. Kovid-19 aşılarında ise KDV yüzde 1 olarak uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla KDV indirimleri de uzatıldı.

Son dakika: Koronavirüs salgınında dünyanın ve Türkiye'nin beklediği en etkili korunma yöntemi aşılar. Şu ana kadar BioNTech, Moderna ve Çin aşılarının kullanılması gündemde. Kovid-19 aşılarında ise KDV yüzde 1 olarak uygulanacak.

Koronavirüs salgınına çare olacak aşılar dünyada uygulanmaya başladı. Türkiye'de de uygulanacak aşılar için önemli bir karar alındı.

KDV YÜZDE 1 OLARAK BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Covid-19 aşılarında KDV yüzde 1 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.

KDV İNDİRİMLERİ UZATILDI

Katma Değer Vergisi'nde indirimler 5 ay daha sürecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 31/05/2021 tarihine kadar;

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.