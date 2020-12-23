HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere son dakika kar yağışı uyarısı! 23 Aralık 2020 Çarşamba

Son dakika hava durumu haberleri... Meteorolojiden gelen son verilere göre yurdun büyük bölümünde havanın yağışlı olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç),Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji, Güneydoğu kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağışlı geçeceğini bildirdi. İşte 23 Aralık 2020 Çarşamba hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç),Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) ile güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçeleri) yer yer kuvvetli yağmur, yüksek rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçeleri) görülecek yer yer kuvvetli yağışların, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 23 Aralık 2020 Çarşamba hava durumu.

EDİRNE 3°C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 9°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 4°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 23 Aralık 2020 Çarşamba hava durumu.

ANKARA -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

AMASYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜMÜŞHANE -2°C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bitlis, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, 1000 m nin üzerindeki yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM -5°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -5°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 0°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT 3°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 6°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu