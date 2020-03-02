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Son dakika: Kartal'da fabrika yangını! Ekipler sevk edildi

Son dakika: Kartal'da fabrika yangını! Ekipler sevk edildi

02.03.2020 14:17

Son dakika haberine göre Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.


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