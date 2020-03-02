Son dakika haberine göre Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Son dakika: Kartal'da fabrika yangını! Ekipler sevk edildi02.03.2020 14:17
- Son dakika: Kartal'da fabrika yangını! Ekipler sevk edildi
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