Haberler Video Son dakika: Kağıthane’de su tankeri devrildi: 2 kişi yaralandı |Video
Son dakika: Kağıthane’de su tankeri devrildi: 2 kişi yaralandı |Video

Son dakika: Kağıthane’de su tankeri devrildi: 2 kişi yaralandı |Video

13.01.2020 12:13

Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane’de, Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kağıthane'de İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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