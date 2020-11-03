SON DAKİKA İzmir'de mucize! Enkazdan gülümseyerek çıkan bebek sevinç gözyaşlarına boğdu: ''İsmim Ayla, ben iyiyim''

Son dakika haberi... UMKE ekipleri depremin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin'i canlı olarak kurtardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi. Ayla Gezgin'in kurtarılma anına şahit olan vatandaşlar, "Kendisine ulaştığımızda 'Adım Ayla, ben iyiyim'" diyerek ekiplere yanıt verdiğini belirtti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Ayla Gezgin mucizesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, minik Ayda'nın kurtarıldıktan sonra ekiplerden ayran ve su istediğini belirtti.