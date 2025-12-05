PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesinde 8. kattaki evinin penceresinden düşen C.C.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsiye alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Papatya caddesi üzerinde meydana gelen olayda; C.C. 8. katta ikamet ettiği evin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

GOL: Çorum FK 0 - 3 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 3 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 2 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 2 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 1 Alanyaspor | Uchenna Ogundu
GOL: Çorum FK 0 - 1 Alanyaspor | Uchenna Ogundu
GOL: Silifke Belediye Spor 0 - 1 Antalyaspor | Samuel Ballet
GOL: Silifke Belediye Spor 0 - 1 Antalyaspor | Samuel Ballet

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle