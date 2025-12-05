Haberler Yaşam Videoları Kayseri’de 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 14:14

Kayseri’nin Talas ilçesinde 8. kattaki evinin penceresinden düşen C.C.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsiye alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Papatya caddesi üzerinde meydana gelen olayda; C.C. 8. katta ikamet ettiği evin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.