Hatay’da fuhuş operasyonu: Gizli bölmeden 6 kadın çıktı

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 14:30

Masaj salonuna yapılan operasyonda bidonlarla kapatılmış gizli alanda saklanan 6 yabancı uyruklu kadın bulundu. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen para ve idari ceza işlemleri uygulandı.

Hatay'da masaj salonuna gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda suça sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılan saklandıkları gizli bölmede yakalandılar. İşyerinde fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 381 TL para ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yaptı. M.A. adlı şahsın işyerinde yapılan denetimde çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara toplam 98 bin 520TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 114 bin 381 TL. ele geçirildi.



İş yeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

