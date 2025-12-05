PODCAST CANLI YAYIN
Afyonkarahisar'da trafik kazası: Öğrenci servisi şarampole uçtu! 18 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Öğrenci servisi şarampole uçtu! 18 yaralı

Afyonkarahisar’da öğrencileri taşıyan midibüs, kavşakta kamyonetle çarpıştıktan sonra şarampole girdi. Kazada 18 kişi yaralandı, güvenlik kamerası görüntüleri kazanın şiddetini ortaya koydu.

Kaza, sabah saatlerinde Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. İlk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan midibüs, kavşağa kontrolsüz şekilde giren kamyonetle çarpıştı.

Midibüs Şarampole Girdi

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, hızla şarampole sürüklendi. Araçtaki 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kamera Görüntüleri Şoke Etti

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında midibüsün kamyonete hızla çarptığı ve aynı hızla şarampole yöneldiği görüldü. Kayıtlarda ayrıca midibüsün ön dingilinin koptuğu anlar dikkat çekti.

Yaralıların Durumu İyi

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma Sürüyor

Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Bunlar da Var

GOL: Çorum FK 0 - 3 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 3 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 2 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 2 Alanyaspor | Steve Mounie
GOL: Çorum FK 0 - 1 Alanyaspor | Uchenna Ogundu
GOL: Çorum FK 0 - 1 Alanyaspor | Uchenna Ogundu
GOL: Silifke Belediye Spor 0 - 1 Antalyaspor | Samuel Ballet
GOL: Silifke Belediye Spor 0 - 1 Antalyaspor | Samuel Ballet

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle