Kaza, sabah saatlerinde Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. İlk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan midibüs, kavşağa kontrolsüz şekilde giren kamyonetle çarpıştı.

Midibüs Şarampole Girdi

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, hızla şarampole sürüklendi. Araçtaki 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kamera Görüntüleri Şoke Etti

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında midibüsün kamyonete hızla çarptığı ve aynı hızla şarampole yöneldiği görüldü. Kayıtlarda ayrıca midibüsün ön dingilinin koptuğu anlar dikkat çekti.

Yaralıların Durumu İyi

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma Sürüyor

Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.