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SON DAKİKA | İzmir'de deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı! 5 şiddetinde sallandı

SON DAKİKA | İzmir'de deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı! 5 şiddetinde sallandı
14.08.2022 07:11

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Son dakika haberine göre AFAD verilerine göre merkez üssü İzmir Menderes olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.24'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 06.24'te merkez üssü Menderes açıklarında 5.0 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Menderes'e 1.96 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte büyük ölçüde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

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