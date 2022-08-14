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Motosikletle önünü kesip öldüresiye dövdüler! Hınçlarını alamayınca araca da taşla saldırdılar

Motosikletle önünü kesip öldüresiye dövdüler! Hınçlarını alamayınca araca da taşla saldırdılar
14.08.2022 06:06 - Son Güncelleme: 14.08.2022 06:15

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İstanbul Kağıthane'de bir grup alacakları olduğu kişinin aracının önünü motosikletle kesti. Şahsı aşağı indiren grup sürücüyü darbederken, hınçlarını alamayınca araca da taşla saldırdı.

Yaşam Videoları

Kağıthane'de motosiklet ile önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbeden şüpheliler, hınçlarını alamayınca otomobile taşla saldırdılar. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli alacaklı oldukları kişinin önünü motosikletle kesti. Daha sonra otomobil sürücüsünü aşağı indiren şüpheliler sürücüyü aralarına alarak darbetmeye başladı. Sürücüyü tekme tokat öldüresiye döven saldırganlar, hınçlarını alamayınca, otomobile de saldırmaya başladılar.



DEFALARCA TAŞLARLA OTOMOBİLE SALDIRDILAR
Yerde buldukları taşlarla ve metal eşyalarla otomobile saldıran şüpheliler defalarca otomobile vurdular. Bir türlü sakinleşmeyen şüphelilerden 2'si otomobilin üzerine çıkarak zıplamaya başladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



Polis ekipleri olaya müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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