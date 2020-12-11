Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: İstanbul'da 8 ilçede terör örgütleri DEAŞ, HTŞ/FEC/NC'ye şafak baskını: 11 gözaltı

SON DAKİKA: İstanbul'da 8 ilçede terör örgütleri DEAŞ, HTŞ/FEC/NC'ye şafak baskını: 11 gözaltı

SON DAKİKA: İstanbul'da 8 ilçede terör örgütleri DEAŞ, HTŞ/FEC/NC'ye şafak baskını: 11 gözaltı
11.12.2020 09:52
Ana Sayfa 02:00
Hasan Ali Toptaş’a yönelik...
Ana Sayfa 04:33
CHP'li başkandan şaşırtan çark
Ana Sayfa 07:04
İstanbul'da hareketli gece!...
Ana Sayfa 01:26
Son dakika: 10 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 00:42
AB Zirvesi'nde Türkiye'ye...
Ana Sayfa 05:03
Hasta nakil ambulansı devrildi
Ana Sayfa 00:35
Cuma hutbesinde su israfı...
Ana Sayfa 02:04
Kendisini patlatmaya çalışan...
Ana Sayfa 04:03
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:45
Esra Erol'da canlı yayınında...
Ana Sayfa 07:37
Başkan Erdoğan Aliyev...
Ana Sayfa 03:16
Ölümden döndüren şanssızlık! 1...

Son dakika haberine göre, İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.


İstanbul'da, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli ve Kağıthane ilçelerinde 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve 2 kurusıkı tabanca ile 16 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun, DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik olduğu ve özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahıslar oldukları kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ, HTŞ/FEC/NC Terör Örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle son süreçte ülkemizi hedef alan eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik 11.12.2020 günü Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, İlçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları