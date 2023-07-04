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SON DAKİKA: İstanbul Çekmeköy'de korkutan patlama!

SON DAKİKA: İstanbul Çekmeköy'de korkutan patlama!
04.07.2023 17:13

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Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy’de bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Yaşam Videoları

Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.

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