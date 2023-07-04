SON DAKİKA: İstanbul Çekmeköy'de korkutan patlama!

Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy’de bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor.
Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy’de bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor.
Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.