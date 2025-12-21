Eşi ve bacanağını öldürdükten sonra çorba içmeye gitmiş

TADİLAT TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Besni ilçesine bağlı Aşağı Sarhan Mahallesi'nde boyacı Ahmet Sarı, çıkan tartışmada eşi Selvi Sarı ile bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli kaçtı.

EVDE CANSIZ BEDENLER BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içinde buldu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi sonrası toprağa verildi.

OTELDE YAKALANDI

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın motosikletle Gölbaşı'na kaçtığı ve bir otele yerleştiği belirlendi. Polis operasyonuyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Ahmet Sarı ifadesinde, eşinden tadilat için yardım istediğini, tartışmanın büyümesi üzerine kendini kaybederek silahla ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.