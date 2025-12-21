Kargo görevlisinin paketi bahçeye fırlattığı anlar kamerada
Adana’da bir kargo görevlisinin, müşterisine teslim edeceği paketi araçtan inmeden bahçeye fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KARGO GÖREVLİSİ PAKETİ FIRLATTI
Olay, 18 Aralık'ta Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İnternetten ürün siparişi veren Sinem Şahin, evde olmadığı için kargosunun kapıya bırakılmasını istedi.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI
Eve döndüğünde paketini bahçede bulan Şahin, güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde kargo görevlisinin araçtan inmeden paketi bahçeye fırlattığı görüldü.