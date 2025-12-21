PODCAST CANLI YAYIN
Kargo görevlisinin paketi bahçeye fırlattığı anlar kamerada

Kargo görevlisinin paketi bahçeye fırlattığı anlar kamerada

Adana’da bir kargo görevlisinin, müşterisine teslim edeceği paketi araçtan inmeden bahçeye fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARGO GÖREVLİSİ PAKETİ FIRLATTI

Olay, 18 Aralık'ta Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İnternetten ürün siparişi veren Sinem Şahin, evde olmadığı için kargosunun kapıya bırakılmasını istedi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Eve döndüğünde paketini bahçede bulan Şahin, güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde kargo görevlisinin araçtan inmeden paketi bahçeye fırlattığı görüldü.

Bunlar da Var

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle