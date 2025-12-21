PODCAST CANLI YAYIN
Amasya'da demir yüklü TIR'ın dorsesinden 37 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da durdurulan demir yüklü TIR'ın dorsesinde 37 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü M.K., gözaltına alındı.

TIR'DA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıya kaçak göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonrası M.K. yönetimindeki demir yüklü TIR, kent girişinde durduruldu.

DEMİR YÜKÜN ARASINDAN ÇIKTILAR

TIR'da yapılan aramada, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü M.K. gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Emniyette parmak izleri alınan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücü M.K.'nin işlemleri sürüyor.

