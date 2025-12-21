TAKSİ ÜCRETİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün gece Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. Taksiye binen iki kadın arasında ücret konusunda tartışma çıktı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki kadın, dakikalarca saç saça birbirine girdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bağırışlar ve kavga anları yer aldı. Kadınlar bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.