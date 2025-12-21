PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta kadınların taksi parası kavgası kamerada: İşte o anlar!

Esenyurt'ta, iki kadın arasında taksi ücretini ödeme üzerine çıkan tartışma kavgaya döndü. Saç başa birbirine giren kadınların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKSİ ÜCRETİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün gece Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. Taksiye binen iki kadın arasında ücret konusunda tartışma çıktı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki kadın, dakikalarca saç saça birbirine girdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bağırışlar ve kavga anları yer aldı. Kadınlar bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
