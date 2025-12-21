Esenyurt'ta kadınların taksi parası kavgası kamerada: İşte o anlar!
Esenyurt'ta, iki kadın arasında taksi ücretini ödeme üzerine çıkan tartışma kavgaya döndü. Saç başa birbirine giren kadınların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
TAKSİ ÜCRETİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, dün gece Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. Taksiye binen iki kadın arasında ücret konusunda tartışma çıktı.
SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki kadın, dakikalarca saç saça birbirine girdi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bağırışlar ve kavga anları yer aldı. Kadınlar bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.