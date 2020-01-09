Son dakika: İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 30 işçi yaralı 09.01.2020 18:13

Adana Ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 30 işçi yaralandı. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...

Edinilen bilgiye göre, olay, D-400 Karayolu Adana istikamet Baklalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçilerini taşıyan sürücü Bayram Kuru'nun kullandığı 01 CPB 40 plakalı midibüsün lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan midibüs devrildi.

Bu sırada kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık, polis ve CANKUR ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle midibüsteki yaralı 30 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada bir yaralı ise gazetecilere, "Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarptık, devrildik" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken bazı vatandaşların karayolunun kenarına dizilip kazayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.