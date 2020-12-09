Son dakika haberine göre, İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda yeni detaylara ulaşıldı. Örgüt üyelerinin deşifre olmamak için Yunanistan cep telefonu şirketlerine ait hatları kullandıkları belirlendi. Örgütsel materyallar üzerinde yapılan incelemede ise, FETÖ üyelerinin halen aktif olduğu ve örgütün yeniden yapılanma içine girdiği tespit edildi.

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