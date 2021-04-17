RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım

SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım
17.04.2021 09:34
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Son dakika haberine göre, Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 10 kilometre kaçan alkollü sürücü İsa B., aracını terk edip, tarlada saklanmaya çalışırken yakalandı. Alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine el konulan İsa B., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben kimseden kaçmadım" diyerek kendisini savundu.


Olay saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 SN 007 plakalı otomobili durdurmak istedi.


DUR İHTARINA UYMADI
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Polisten kaçtı yakalanınca kıvırdı!


Ara sokaklardan Öğretmenler Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra Şehit Polis Şahin Polis Aydın Bulvarı'na dönüp, ardından da Yaşar Bayboğan Caddesi'ne geçip, kaçışını sürdürdü.




Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı, ardından da ara sokaklardan Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak kaçmaya devam etti. Kıyıboyu Caddesi'nden 46120 Sokağa geçen sürücü, yolun bitimindeki araziye girerek yaklaşık birkaç kilometre bu şekilde kaçtı.



Daha sonra aracı terk edip, tarlaya gizlenmeye çalışan şüpheli, 10 kilometre süren kovalama sonunda polis tarafından yakalandı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen ve isminin İsa B. olduğu belirlenen şüpheli, "Ben kimseden kaçmadım" diyerek kendisini savundu.



Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, araç ve şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Alkollü olduğu anlaşılan ancak alkolmetreyi üfleyen İsa B.'nin ehliyetine el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye atmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek' suçlarından para cezası uygulandı.

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