Son dakika! Düğmeye basıldı! Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var...

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi." açıklamasında bulundu. Öte yandan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülen soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlenen savunma sanayi şirketlerinin eski çalışanlarından 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.



BİR OPERASYON DAHA

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.