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Son dakika: Büyükçekmece'de isyan ettiren olay! Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi

Son dakika: Büyükçekmece'de isyan ettiren olay! Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi

17.02.2020 14:51

Son dakika haberi...İstanbul Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi, o anlar ise kameralara yansıdı.


Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde köpeği aracının arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor.

Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.




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