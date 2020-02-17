Ankara'da lisedeki dehşette yeni gelişme! Vurulan okul müdürünün arkadaşı olay anını anlattı: 'Seni vuracağım' demiş 17.02.2020 15:37

Ankara'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Güler'i silahla yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Vurulan okul müdürünün arkadaşı Hamza Yılmaz olay anını anlattı. Yılmaz, "Kendisi izin istedi verdim diyor. 10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi kapıyı kapattı ben seni vuracağım diyerek ateş etti." dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü makam odasında yaralayan Murat Ekinci, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Okulda silah sesleri duyulurken, panik yaşayan öğrenciler öğretmenler tarafından kısa sürede tahliye edildi.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, Ekinci'nin ise tedavi gördüğü Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

"BEN SENİ VURACAĞIM" DEDİ

Okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'in durumunun iyi olduğunu belirten arkadaşı Hamza Yılmaz, "Müdür bey gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok rahat. Müdür bey olayı bana şöyle anlattı. 'Kendisi izin istedi verdim' diyor. '10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi, kapıyı kapattı, ben seni vuracağım dedi. Birden boğuştuk. Silahtan çıkan kurşun omzuma geldi. Daha sonra arkadaşlar gelerek beni kurtardı' dedi. Olayı bana bu şekilde anlattı" dedi.