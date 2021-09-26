SON DAKİKA: Adıyaman'da 2 günlük bebeğini canlı canlı mezara gömen anne serbest kaldı! 'Kocam hapiste yasak ilişki yaşadım'

Son dakika haberleri... Adıyaman'da önceki gün meydana gelen ve okuyanların ağzını açık bırakıp yürekleri dağlayan olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Bebeğini canlı canlı mezara gömen anne adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi. İşte Adıyaman'da 2 günlük bebeğini canlı canlı mezara gömen anne ile ilgili son dakika gelişmeleri...