Kilogramı 500 TL! Batman'da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgelerdeki kaya oluklarından binbir güçlükle toplanan bal toplayan ailelere fazla gelirse satılıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen balın kilosu ise 500 TL. Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini söyledi. Dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmandıklarını ve balı çıkardıklarını belirtiyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkisindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.