Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Uzmanlar uyardı 17.04.2020 13:27

Bugün saat 24.00 itibarıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı başlayacak. Vatandaşlar yasak öncesi ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş planına başlarken, uzmanlar dikkat edilmesi gereken kurallara karşı uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi. Buna göre, 31 ilde, 17 Nisan Cuma günü 24.00 ila 19 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşların, bazı önemli ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMINA DİKKAT

Market alışverişlerinin öncelikle internet üzerinden yapılması, bunun yapılamaması durumunda ise sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve maske kullanılması gerekiyor.

Ayrıca, alışverişte, ortak yüzeylere dokunmamak, dokunulsa da eli burun, ağız veya göze değdirmemek büyük önem taşıyor.

Marketten gelen ürünlerin açık havada bekletilmesi ya da plastik, cam, metal ambalajları çamaşır sulu suyla silinmesi, ambalajsız sebze meyveyi muslukta yıkayıp kurutulması gerekiyor. Marketten gelen poşet ve ambalajlara dokunduktan sonra elleri yıkamak dikkat edilmesi gereken önemli bir detay.

KIYAFETLER AYRI BİR YERE KONULMALI

Önemli bir diğer uyarı da ayakkabılar ve kıyafetlerle ilgili. Sokaktan eve dönüldüğünde, ayakkabılarla eve girilmemeli, ayakkabı altlarının temizliğine dikkat etmek gerekiyor.

Dışarıda kullanılan giysilerin evde kullanılanlardan ayrılması salgına karşı alınabilecek önlemler arasında önemli bir yer tutuyor. Eğer bir yerlere dokunulduysa, kıyafetlerin kirlendiği düşünülüyorsa balkon gibi açık bir alanda bekletilebilir.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00'te başlayacak ve 9 saat sürecek uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapılacağını açıkladı.

CEZA KESİLECEK

Ayrıca alınan kararlara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.