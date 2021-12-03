Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sivilce sıkmanın tehlikeleri neler? Ordu'nun Ünye ilçesinde Muhammet Dikici'nin (30), 2 yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağlığında engellilerin yaşadığı sorunları göremediğini söyleyen Dikici, "Her birey engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın” dedi. İşte sivilce sıkmanın başınıza doğurabileceği sorunlar...