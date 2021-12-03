Haberler Yaşam Videoları Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı
03.12.2021 11:09
Ana Sayfa 00:32
Kamyonetle otomobilin...
Ana Sayfa 02:09
Güldal Akşit kimdir? Neden...
Ana Sayfa 02:12
Kasım enflasyon oranı...
Ana Sayfa 00:19
Demet Özdemir dekolteli siyah...
Ana Sayfa 00:49
İznik’te 2 otomobil kafa...
Ana Sayfa 03:17
Facianın eşiğinden dönüldü,...
Ana Sayfa 02:11
Eren Kış-10 Operasyonu...
Ana Sayfa 08:02
Merkel'e Alman ordusundan veda...
Ana Sayfa 09:37
Erdoğan, sporcuları kabul etti
Ana Sayfa 01:07
GOL | Gaziantep FK 3-1...
Ana Sayfa 01:04
Aziz 5. bölüm 3. fragmanı
Ana Sayfa 00:40
Patronlarıyla buluştu!

Sivilce sıkmak doğru mu? Sivilce sıkmanın tehlikeleri neler? Ordu'nun Ünye ilçesinde Muhammet Dikici'nin (30), 2 yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağlığında engellilerin yaşadığı sorunları göremediğini söyleyen Dikici, "Her birey engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın” dedi. İşte sivilce sıkmanın başınıza doğurabileceği sorunlar...

Yaşam Videoları
SON DAKİKA