Esenyurt’ta şaşkın hırsız kaçarken arkadaşına çarptı

Esenyurt’ta dakikalar içerisinde tekel bayisinden yaklaşık 200 bin TL değerindeki ürünü çalan hırsızlar, sitenin temizlikçisinin gelmesiyle birlikte kaçmaya çalışırken, arkadaşlarına çarptı. Araba kaputuna tutunan arkadaşlarına da aldırış etmeyen hırsızlar, arkalarına bakmadan kaçarken, yaşanan o anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı. Olay, dün 05.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde araba ile dükkanın bulunduğu caddeye gelen hırsızlar, saniyeler içerisinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Dükkanın içerisinde buldukları alkol ve sigara kolilerini koşarak arabaya taşıyan hırsızlar, o sırada caddeden geçen sitenin temizlikçisine yakalandı. Aralarında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından panikleyen hırsızlar, geldikleri araba ile kaçmaya çalışırken arkadaşlarına çarptı. Kaputa tutunan arkadaşlarına aldırmayan hırsızlar ise durmayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o trajikomik hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.