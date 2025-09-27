PODCAST
Siverek’te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 19:15
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
CANLI YAYIN