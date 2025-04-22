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Sivas’ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! 1 ölü 17 yaralı
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Sivas’ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! 1 ölü 17 yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 19:07:50

Sivas'ın Çeltek köyü yakınlarında minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ve hava ambulansıyla hastanelere sevk edildi.

Sivas'ın Çeltek köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yıldız beldesinden Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde öğretmenler ile sağlık çalışanlarının bulunduğu 48 ATY 416 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve bir hava ambulansı sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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