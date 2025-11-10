Şırnak’ta vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı

HALAT KOPTU İKİ KİŞİ YARALANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen iş kazasında, tanker değişimi sırasında vincin halatının kopması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TANKER DEĞİŞİMİNDE FACİA

Olay, 7 Kasım'da Silopi ilçesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tırın tanker değişimi sırasında kullanılan vincin halatı aniden koptu. Halatın kopmasıyla H.C. ve C.C. isimli iki kişi yaralandı.

AĞIR YARALI YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılardan H.C. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan C.C. ise Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, vincin halatının bir anda koptuğu ve çevredeki kişilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi devam ediyor.