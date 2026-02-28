Üsküdar'da otomobil börekçiye uçtu

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıÜsküdar'da otomobil börekçiye uçtuÜsküdar'da otomobil börekçiye uçtuGiriş Tarihi: 28 Şubat 2026 15:48 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 15:50 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Üsküdar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bir börekçiye uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Bunlar da Var 01:04Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı 28.02.2026Cumartesi 01:45Başkan Erdoğan'dan Nevşehir'e sürpriz telefon: Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi! 27.02.2026Cuma 00:36İzmir Torbalı’da geri dönüşüm fabrikasında yangın 27.02.2026Cuma 01:14Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü 27.02.2026CumaCANLI YAYIN