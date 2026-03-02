Ayvalık’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıAyvalık’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralıAyvalık’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralıGiriş Tarihi: 02 Mart 2026 16:53 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 17:16 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda sıkışan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Bunlar da Var 01:16ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü 02.03.2026Pazartesi 00:13ABD İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı 02.03.2026Pazartesi 00:15İran, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenledi: 8 kişi öldü 01.03.2026Pazar 00:22ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı 01.03.2026PazarCANLI YAYIN