ABD İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın balistik füze rampalarının imha edildiği görüntüye yer verildi.

İran, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenledi: 8 kişi öldü
Siyonist soykırımcı paylaştı! İsrail Tahran'ı havadan böyle vurdu
İsrail İran'ı yine havadan vurdu! Tahran'ın dört bir yanından dumanlar yükseliyor
ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
