ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştüABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştüGiriş Tarihi: 02 Mart 2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 09:08 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ortadoğu’da savaşın fitili ateşlendi. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Karşılıklı saldırılar devam ederken ABD'ye ait bir savaş uçağının Kuveyt'te düştüğü iddia edildi.Bunlar da Var 00:22ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı 01.03.2026Pazar 06:32Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı 28.02.2026Cumartesi 01:04Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı 28.02.2026Cumartesi 01:14Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü 27.02.2026CumaCANLI YAYIN