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Silivri'de kuyumcuya soygun girişimi! Silahlar patladı

Silivri'de kuyumcuya soygun girişimi! Silahlar patladı
19.01.2021 11:57
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İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya soygun için giren şahıs, dükkan sahibi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan soyguncu hastaneye kaldırıldı.


Silivri'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan kişi, silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kişi, copla tehdit ettiği iş yeri sahibi Serdar U'dan tezgahtaki altınları istedi.

SOYGUNCU VURULDU
Şüphelinin tezgahtaki altınları boşalttığı sırada silahını alan Serdar U, soyguncuya ateş etti.

Ağır yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

İş yeri sahibi Serdar U. da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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