İzmir'de 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtan baba gözaltında!

Sosyal Medyadaki Görüntüler Emniyeti Harekete Geçirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 3 yaşındaki bir erkek çocuğun alkol masasına oturtulduğu ve bu anların kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldığı görüntüler büyük tepki topladı. Siber suçlarla mücadele ve emniyet birimleri, kamuoyunda infial yaratan bu video üzerine vakit kaybetmeden geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Şüphelinin Kimliği Kısa Sürede Tespit Edildi

Emniyet ekiplerinin titiz incelemeleri sonucunda, videoyu paylaşan ve çocuğa bu muameleyi reva gören kişinin 53 yaşındaki B.K. olduğu belirlendi. Yapılan detaylı incelemede, görüntülerdeki küçük çocuğun B.K.'nın öz oğlu olduğu ortaya çıktı.

Karabağlar'da İş Yerinde Yakalandı

Zanlının izini süren polis ekipleri, B.K.'yı Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan baba, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımı ve çocuğun sağlığını/ahlaki gelişimini tehlikeye atması nedeniyle zanlı hakkında geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

Adli Süreç Başlatıldı: Mahkemeye Sevk Edilecek

Emniyetteki sorgusu devam eden B.K. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve ilgili diğer suçlardan adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlının mevcutlu olarak mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de küçük çocuğun durumuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.