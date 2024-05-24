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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 14:53

Sele kapılan çocuk ölümden döndü! İşte o anlar

Sağanak nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde yabancı uyruklu 4-5 yaşlarındaki 2 kardeş, suya kapıldı. Sel suyunun yokuştan aşağı sürüklediği çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki ticari aracın altına girdi. Çocukları fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Çocuklardan birisi hemen kurtarılırken, aracın altında sıkışan diğer çocuk yaklaşık 5 dakika süren uğraş sonucu çıkarıldı. Baygın halde aracın altında çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi de yine vatandaşlar yaptı. İki kardeş, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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