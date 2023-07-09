Sel Batı Karadeniz'i yuttu! Peş peşe uyarılar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için güncel hava durumu raporunu yayımladı. 30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarıların arından birçok kentten sel haberleri geldi.

KARABÜK

Yaşanan sel sonrası Karabük-Zonguldak karayolu Kayadibi ve Karakavuz köyü mevkisinde yol çöktü. Çökme nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, Devlet Su İşleri ile Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı. Karabük Valisi Fuat Gürel, heyelanın meydana geldiği yolda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada iki bölgede heyelanın yaşandığını söyledi. İki gündür bölgede çok şiddetli yağışların olduğunu aktaran Gürel, "Özelikle Zonguldak ve Bartın taraflarında yoğun yağdıktan sonra Yenice ilçemizde etkisini gösterdi. Kayadibi köyünde böyle bir sıkıntı yaşadık. İki yerde şu an karayolu selden dolayı etkilenmiş durumda. Yolumuz kapalı ama Yortan üzerinden Zonguldak trafiği çalışıyor. Şimdi öyle bir sıkıntımız kalmadı. Birkaç köyümüzde sel baskınıyla alakalı ihbarlar var. Ama Allah'a şükür hiç can kaybı yok. Bu bizim için en büyük teselli. Makina parklarımız tamamen sahada şu anda, arkadaşlarımız sahada, hepimiz görevimizin başındayız. Jandarmamız, emniyetimiz, Karayolları, Devlet Su İşleri, Özel İdaresi, diğer kurumlar herkes görevinin başında, vatandaşımızın yanındayız. İnşallah sorunsuz bir şekilde atlatacağız. Tabii gece geç saatlere kadar bu hava akımından kaynaklı bir sıkıntı var, yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi aldık bekliyoruz. İnşallah sorunsuz bir şekilde atlatacağız" dedi.

ŞEHİR MERKEZİNDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesi, dere kenarında bulunan bazı yolların çökmesine neden oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun bir bölümünü trafiğe kapatırken, şehir merkezinin en önemli geçiş köprüsü olan Şaguç Köprüsü de yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan polis ekipleri megafonlarla sık sık köprü üzerindeki vatandaşları uyararak, köprü ve dere kenarına yaklaşmamalarını istedi. Köprü ve dere kenarında park halindeki araçlar ise çekiciyle kaldırıldı.

BOLU'DA SAĞANAK; ABANT YOLUNDA DERE TAŞTI

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolundaki Kiremitli Deresi, sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular, yolu ve tarlaları bastı. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Suyun tahliye edildiği yolda ekipler, sürücüleri de uyardı. Öte yandan taşan su, dere kenarındaki ekili alanlara zarar verdi.

BARTIN

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı. Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu.

Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinesiı imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen su altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.

FABRİKADA MAHSUR KALAN 70 İŞÇİ HELİKOPTERLE KURTARILACAK

Bartın'da Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 70 işçi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden bazıları helikopterle kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle de bir yandan işçiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da sular tahliye ediliyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgede çalışmaları takip ediyor.

VALİ ARSLAN: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK

Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yok "dedi.

Öte yandan Amasra ilçesine bağlı 'Amasra Tüneli'nin girişine doğru akan su şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarla su altında kaldı. Göçkündemirci köyünde iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Bartın kent merkezinde Karaçay Deresi üzerinde bulunan Karadere Köprüsü'nden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı. İl genelinde çok sayıda köprünün yıkıldığı ve heyelanların yaşandığı öğrenildi.

ADALET BAKANI BARTIN'A GİDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan sel felaketi nedeniyle Bartın'a gidiyor.

D100 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİNE KAPANDI

Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaynaşlı ilçesi Şimşir mevkiinde Asar Deresi'nin taşması sebebiyle heyelan meydana geldi. Ekiplerin durumu fark etmesinin ardından D100 karayolu Ankara istikameti Üç Köprü mevkiinden trafiğe kapatıldı. DSİ ekipleri heyelan meydana gelen bölgede dolgu çalışmalarına başladı, yol çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açılacak.

ZONGULDAK

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde üç köye ulaşım sağlanan köprü, derenin taşması sonucunda ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışla birlikte derelerin debileri yükseldi. Devrek'in Çaydeğirmeni beldesinde Bük Köprüsü, derenin debisinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köprü sular altında kalırken, trafik durma noktasına geldi.