PODCAST CANLI YAYIN
Şehit polis Şeyda Yılmaz'a veda!
Haberler Yaşam Videoları

Şehit polis Şeyda Yılmaz'a veda!

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024, 11:13 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 11:13

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan firari 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, operasyon sırasında yaşanan arbedede polisin silahını alıp 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti. Geçti’nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Geçti’nin çocuğa cinsel istismardan kasten yaralamaya, gasptan yağmaya 26 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Öte yandan şehit polis Şeyda Yılmaz için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa’da işçi servisinde can pazarı: 13 yaralı
23.09.2024Pazartesi
Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
23.09.2024Pazartesi
Erzurum'da sıcaklıklar düştü, sobalar kuruldu
23.09.2024Pazartesi
Ümraniye’de polisi şehit eden saldırganın 26 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
23.09.2024Pazartesi
Meteoroloji’den 7 il için uyarı!
23.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Ümraniye’de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu 02:12
Ümraniye'de silahlı çatışma! Ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
23.09.2024Pazartesi
Arda Turan’ı sinirlendiren ‘derbi’ sorusu! İşte o anlar 01:29
Arda Turan’ı sinirlendiren ‘derbi’ sorusu! İşte o anlar
22.09.2024Pazar
Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı kahkahaya boğan anlar! 05:01
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğan anlar!
23.09.2024Pazartesi
Çocuklarını kurtardı ama kendisi öldü 02:55
Çocuklarını kurtardı ama kendisi öldü
22.09.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA