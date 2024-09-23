Şehit polis Şeyda Yılmaz'a veda!

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan firari 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, operasyon sırasında yaşanan arbedede polisin silahını alıp 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti. Geçti’nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Geçti’nin çocuğa cinsel istismardan kasten yaralamaya, gasptan yağmaya 26 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Öte yandan şehit polis Şeyda Yılmaz için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı.