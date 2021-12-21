Haberler Yaşam Videoları Sarp sınır kapısında 29 kilometrelik tır kuyruğu

Sarp sınır kapısında 29 kilometrelik tır kuyruğu

Sarp sınır kapısında 29 kilometrelik tır kuyruğu
21.12.2021 11:58

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:31
Ebru Gündeş'in beyin kanaması...
Ana Sayfa 06:38
21 Aralık 2021 Dolar kurunda...
Ana Sayfa 00:50
Marketin triportör aracı...
Ana Sayfa 00:53
Erciyes'te kar kalınlığı 50...
Ana Sayfa 00:56
"Zarar ettim ama iyi oldu"
Ana Sayfa 00:04
Son dakika: Yerli otomobil...
Ana Sayfa 00:15
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri...
Ana Sayfa 01:25
Kanser hastası yaşlı kadın...
Ana Sayfa 00:47
İstanbul'da zincirleme kaza!
Ana Sayfa 00:22
İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan...
Ana Sayfa 00:08
Melis Sezen’den derin sırt...
Ana Sayfa 00:44
EPDK duyurdu! Artış yok

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda ihracattaki artış ile uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, aralıklarla 29 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı. Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş- çıkış yoğunluğuyla yenileme çalışması süren Arhadan?ın Türkgözü Sınır Kapısı?nın kapalı olması nedeniyle nakliyecilerin bu kapıya yönlendirilmesi sonucu uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar geldi. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA