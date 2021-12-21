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Manavgat’ta su basan ekili arazileri su kuşları istila etti

Manavgat’ta su basan ekili arazileri su kuşları istila etti
21.12.2021 11:11

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu, ekili arazilerin sular altında kalmasına neden oldu. Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde sular altında kalan arazi, su kuşlarının istilasına uğradı. Manavgat’ta önceki gün etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağmur ve dolu, Manavgat’ın birçok mahallesinde tarım arazilerinin de sular altında kalmasına neden oldu. Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde buğday ekili tarım arazisi sular altında kalırken, adeta göle dönüşen bölge su kuşlarının akınına uğradı. Tamamı beyaz renkteki güzel bir görsellik oluşturan kuş sürüsünün kurbağa avlamaya gelen Balıkçıl veya Kelaynakyar olabileceği bildirildi.

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