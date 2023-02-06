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Sarıyer'de özçekim yaparken dengesini kaybeden Recep Solmaz denize düşüp kayboldu

Sarıyer'de özçekim yaparken dengesini kaybeden Recep Solmaz denize düşüp kayboldu
06.02.2023 01:33 - Son Güncelleme: 06.02.2023 01:53

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İstanbul Sarıyer ilçesinde tüyler ürperten kaza! Sarıyer sahilinde arkadaşları ile özçekim yapmak isteyen Recep Solmaz, bir anda dengesini kaybedince denize düştü. Dalgaların arasında kaybolan Solmaz'ın bulunması için deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor

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Olay, saat 21.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde gezen 4 arkadaş, deniz kenarında öz çekim yapmak istedi. Bir anda dengesini kaybeden Recep Solmaz bu sırada denize düştü. Akıntıya kapılan Solmaz gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Solmaz'ın yanında bulunan arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, Solmaz'ın bulunması için sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmaları devam ediyor. Recep Solmaz'ın denize düştüğünün duyulmasının ardından olay yerine gelen arkadaşları çalışmaları yakından takip etti. Solmaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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