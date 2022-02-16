Haberler Yaşam Videoları Şanlıurfa'da portakal yüklü tır devrildi kasalar dolusu portakal yola saçıldı

Şanlıurfa'da portakal yüklü tır devrildi kasalar dolusu portakal yola saçıldı

Şanlıurfa'da portakal yüklü tır devrildi kasalar dolusu portakal yola saçıldı
16.02.2022 09:12

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:14
Tekirdağ'da arkadan çarptığı...
Ana Sayfa 00:49
CHP’li İBB kendi yaptığı...
Ana Sayfa 10:12
Rusya-Ukrayna gerilimi!
Ana Sayfa 03:16
Temur, Batuga'nın konuştuğunu...
Ana Sayfa 07:03
CHP’nin yalan piramidi!
Ana Sayfa 04:06
Mahmut Özer: Kronik...
Ana Sayfa 02:14
İstanbul’da 70 yaşındaki kadın...
Ana Sayfa 00:15
Şarkıcı Ece Seçkin ‘’dayak...
Ana Sayfa 01:19
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde...
Ana Sayfa 01:36
Hamile eşini uçurumdan...
Ana Sayfa 07:50
Başkan Erdoğan'dan Dubai EXPO...
Ana Sayfa 02:45
Türkiye bu olayı konuşmuştu!...

Şanlıurfa’da portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken içerinde bulunan portakal kasaları ise yola saçıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 47’nci kilometresi Dağyanı bölgesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33BPC 52 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralanırken içerisinde bulunan portakal kasaları yola saçıldı. Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan portakallar ise çağrılan başka bir tıra yüklenerek götürüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA