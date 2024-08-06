SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 16:20

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 16:20   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 16:20

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Viranşehir istikametinden Ceylanpınar’a doğru giden İbrahim G. yönetimindeki 63 SF 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilerek ağaca çarpan araçtaki sürücü ile eşi Marta G. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Okyanuslarda yaşayan 'deri sırtlı deniz kaplumbağası' İstanbul Boğazı'nda!
06.08.2024Salı
Sinop’ta motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada
06.08.2024Salı
D-100'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
06.08.2024Salı
Kırıkkale'de dehşet: Baba oğul ve torun tarla sulama meselesinde öldürüldü
06.08.2024Salı
Cesedi alınmayan uyuşturucu kuryesi kimsesizler mezarlığına defnedildi
06.08.2024Salı
Bunlar da Var
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin’i final setinde yendi: 3-2 01:08
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin'i final setinde yendi: 3-2
06.08.2024Salı
Arnavutköy’de fabrika yangını! 00:57
Arnavutköy’de fabrika yangını!
06.08.2024Salı
Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! 3 çocuk annesi kadın eşinin kardeşi tarafından böyle öldürüldü 00:19
Samsun’daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
06.08.2024Salı
Tekirdağ’da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı 01:20
Tekirdağ'da kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma böyle çarptı
06.08.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA