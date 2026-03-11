CANLI YAYIN
Kardeşlik Sofrası sınır tanımadı: Başkan Büyükakın Balkanlar ve Kahire'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini Kocaeli’de olduğu gibi Balkanlar’da ve Mısır’da da en güzel şekilde yaşattı. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek’te gerçekleştirilen iftar organizasyonlarına katılarak Balkanlar’daki soydaş vatandaş ve yerel yönetimlerle bir araya gelen Başkan Büyükakın, Mısır’ın başkenti Kahire’de kurulan “Kardeşlik Sofrası”na da katıldı.

