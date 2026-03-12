Adana'da intihar girişimi: Madde bağımlısı genç güçlükle ikna edildi

Adana'da Korku Dolu Gece: Annesiyle Tartışıp Balkona Çıktı

Olay, gece yarısı Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.A., henüz bilinmeyen sebeple annesiyle tartıştı. Annesinin evden ayrılmasının ardından balkona çıkan E.A., bağırarak evi ve kendisini yakacağını söylemesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Gelmesiyle Tehditlerin Dozu Arttı

Binanın önüne polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini gören E.A., üzerine kolonya dökerek, "Polis ve itfaiye gitsin. Yoksa kendimi de evi de yakacağım" diye tehditler savurdu. Bağırarak polisleri sevmediğini söyleyen E.A., uzun süre eylemine devam etti.

"Kolonyanın Feri Geçiyor" Diyerek Direndi

Polis ekipleri, E.A.'yı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre kendisiyle konuşmaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabaları sırasında pencereden polislere seslenen E.A., ilginç ifadeler kullanarak direnişini sürdürdü. E.A., "Kolonyanın esansı gidiyor. Yine kolonya döktürtme bana. Kolonyanın feri geçiyor. Yine dökerim kolonyayı. Her yeri yakarım" diyerek eve kimsenin yaklaşmasını istemedi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla kendisine ulaşmak isteyen polise de olumsuz yanıt veren genç, ekiplere zor anlar yaşattı.

3 Saatlik İkna Çabası Sonuç Verdi

Evin kapısını açmayan ve balkondan müdahale edilmesine izin vermeyen E.A., polisin yaklaşık 3 saat süren yoğun çabası sonucunda ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İki Gün Önce de Aynı Dehşeti Yaşatmış

Yapılan incelemelerde, E.A.'nın sadece iki gün önce de benzer bir eylemde bulunduğu ve çevresine korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor.