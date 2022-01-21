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Şanlıurfa’da buzlanan yolda kaza anı kamerada

Şanlıurfa’da buzlanan yolda kaza anı kamerada
21.01.2022 17:34

OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa’da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen çocuğa çarptı. Çarpma anı kameraya yansıdı. Şanlıurfa’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle buzlanma, çok sayıda kazayı da beraberinde getirdi. Eyyübye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen çocuğa çarptı. Kazada çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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