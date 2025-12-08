PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı: O anlar kamerada!

Şanlıurfa’da aynı gün içerisinde biri mobilya mağazasına, diğeri markete olmak üzere iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olaylarda 2 kişi yaralanırken, saldırganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ART ARDA İKİ SİLAHLI SALDIRI

Akpiyar Mahallesi'nde mobilya mağazasını açmak için gelen Mustafa K., iş yerinin önünde arkadaşıyla sohbet ederken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşle yaralanan Mustafa K. kaçmaya çalıştı, saldırgan ise bekleyen motosikletle hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARKET AÇARKEN KURŞUN YAĞMURU

Aynı gün Güllübağ Mahallesi'nde marketini açmak isteyen Sedat Aslan, motosikletle gelen maskeli 2 kişinin saldırısına hedef oldu. Kanlar içinde kalan Aslan'a çevredeki bir vatandaş tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGAN AYNI KİŞİ ÇIKTI

Polis ekipleri, iki saldırının da aynı şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespitine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için soruşturma sürüyor.

